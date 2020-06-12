القيادي المدلل: رسالة السفير الامارتي للكيان استجداء للتطبيع

اعتبر القيادي في الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، ان رسالة السفير الاماراتي، يوسف العتيبة لكيان الاحتلال تؤكد مدى الانتكاسة والخضوع والمهانة التي وصلت اليها بعض الانظمة العربية وعلى رأسها حكومة الامارات باستجداء استمرار التطبيع مع الكيان الصهيوني.

و قال المدلل في حديث متلفز له اليوم الجمعة: "ان ما تقوم به اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني من قتل وتهويد وتشريد واعتقالات وحصار وضم للأراضي ما هي الا استفزازات تضر بالتطبيع ونسج العلاقات مع الدول العربية وهى رسالة عتاب منه للحكومة الصهيونية وهم الذين اتخذوا قرارا باعتبار حزب الله منظمة ارهابية ويطاردون حماس وحركات المقاومة ولا ننسى ان القائد الفلسطيني المبحوح قتله الموساد الصهيوني في امارة دبى وبدون خجل يتحدث العتيبة عن الحضور الصهيوني الواسع على ارض دولة الامارات ومشاركة الجيشين الإماراتي والصهيوني في نشاطهما مما يؤكد ان العدو الصهيوني له باع كبير في الصراعات التي دمرت مقدرات وثروات وسفك الدماء في اليمن وسوريا والعراق وليبيا والعمل على تجزئة هذه الدول من اجل مصلحة العدو الصهيوني"

و كان السفير الاماراتي حذر في رسالة ارسلها دولة الكيان الصهيوني من عملية الضم لأراضي الضفة الغربية، وقد تحدث فيها الوزير الإماراتي عما قدمته الامارات لدولة الكيان من امتيازات.

وقد كانت الامارات بوابة الكيان الى العالم العربي والعالم كله واعتبرت ان حزب الله منظمة ارهابية وشجبت مواقف حماس ومشاركة جيشها مع الجيش الصهيوني كأكبر جيشين في القدرات في المنطقة ووجود صهاينة يهود في ابو ظبى يشاركون في مؤتمر الطاقة المتجددة . .

و اضاف المدلل: "العتيبة يطالب اسرائيل بالا تقدم على الضم يفتخر بحضوره في البيت الابيض لحظات اعلان صفقة القرن وهذا يُعتبر مناقضا لرفضه جريمة الضم لان صفقة القرن تحدثت عن دولة اسرائيل اليهودية التي تضم يهودا والسامرة أي الضفة الغربية" .

و أكد المدلل رفض حركته لهذا الموقف الضعيف من دولة عربية، مشدداً على أن هؤلاء لا يمثلون الشعوب العربية التي قدمت التضحيات من اجل فلسطين قضية العرب المركزية ونطالب شعوبنا بلفظ هذه الانظمة والوقوف في وجه هذه الانظمة التي تريد تكريس الاحتلال الصهيوني على ارض فلسطين .

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