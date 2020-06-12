الأوقاف بغزة تستأنف حلقات تحفيظ القرآن في كافة المساجد

أعلنت وزارة الأوقاف والشئون الدينية في غزة، استئناف حلقات تحفيظ القرآن الكريم والدورات القرآنية والعلمية في كافة مساجد قطاع غزة للذكور والإناث، اعتبارًا من يوم غدٍ السبت الموافق 13 / 6 / 2020م، وفق مجموعة من الضوابط الوقائية وإجراءات السلامة.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة أنه: "بعد التشاور مع كافة الجهات المختصة، والأطراف ذات العلاقة، تم الاتفاق على استئناف حلقات التحفيظ والدورات القرآنية والعلمية في المساجد".

وأكدت الوزارة في بيانها ضرورة الالتزام بالضوابط وإجراءات السلامة، المتمثلة في المحافظة على التباعد بين الطلبة مسافة مترين على الأقل، وأن يُحضر كل طالبٍ مصحفه وسجادته من بيته، ولا يستخدمها غيره.

وأشارت إلى أنه "يُعفى الطلبة المرضى وضعاف المناعة من الحضور للتحفيظ، ويتم إيقاف جميع النشاطات التي تضم عددًا كبيرًا كالرحلات والاحتفالات".

وشددت على ضرورة جلوس الطلبة في مكان ذا تهوية جيدة، مع تقليل مدة تواجدهم في الحلقة قدر الاستطاعة، ويُمنع التحفيظ في الغرف المغلقة، منوهةً إلى أن المشروبات تُوزع في كاسات ورقية، والطعام يُوزع مغلفًا، ويلتزم من يقوم على الضيافة بلبس كفات وكمامة.

وطالبت العاملين في مجال التحفيظ والدورات القرآنية والعلمية سواء المحفظين والمحفظات ومدرسي الدورات والمشرفين بتولي عملية ضبط الطلبة وفق إجراءات السلامة، والالتزام بها بشكل كامل.