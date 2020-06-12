انتحار صراف سوري بعدما خسر 400 ألف دولار بسبب تدهور الليرة السورية

أقدم صراف سوري من مدينة سرمدا بريف ادلب الشمالي اليوم الجمعة على الانتحار بعدما خسر حوالي 400 ألف دولار خلال يوم واحد، بسبب تدهور وتقلب سعر الليرة في الآونة الأخيرة.

وذكرت مواقع إلكترونية أن الصراف أقدم على الانتحار بالتزامن مع انهيار قيمة الليرة السورية، ووصول سعر الصرف إلى أكثر 3 آلاف ليرة مقابل الدولار الأميركي الواحد.

و بحسب موقع "سوريا 24"، فإنالصراف مطيع عطية صاحب محل صرافة في مدينة سرمدا، أقدم على الانتحار عبر تناوله العديد من مادة سامة معروفة لدى العامة باسم (حب الغاز)، "مما أدى لوفاته على الفور، و ذلك عقب خسارته مبلغا ماليا كبيرا، حيث قام بشراء مبلغ كبير من المال عندما كان سعر الدولار الواحد بـ 2200 ليرة، ليرتفع السعر بعدها إلى 3800 ليرة.

وأوضح أن مطيع "قام ببيع المبلغ مرة ثانية، مما أدى لخسارته مبلغ 400 ألف دولار أميركي".

ورغم ارتفاع الليرة السورية اليوم الأربعاء لتصل إلى نحو 2500 ليرة للدولار الواحد، غير أنها لا تزال تعاني تراجعا سريعا في قيمتها أمام باقي العملات الأجنبية، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها سوريا لاسيما مع اقتراب تطبيق قانون العقوبات الأميركي "قيصر".