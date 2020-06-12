نقابة الصيارفة: البنك المركزي اللبناني سيضخ الدولار النقدي بما يكفي حاجة المواطنين

أعلن نائب نقيب الصيارفة محمود حلاوي أنه تم الاتفاق بأن يقوم حاكم البنك المركزي بضخ الدولار النقدي بـ"ما يكفي حاجة المستوردين وحاجة المواطنين".

ولفت حلاوي في تصريح من السراي الحكومي بعد لقاء مع رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ، الى ان "الاجتماع خلص لدعم القوى الامنية لقمع السوق السوداء"، مؤكداً نية الصيارفة ترشيد بيع الدولار "كي لا يذهب مخزون البنك المركزي هباء"، مشددا على قرار الالتزام ببيع الدولار بسعر 3940 أي السعر الذي وضعته نقابة الصيارفة.

وتمنى وفد الصيارفة على اللبنانيين أن يقصدوا الصرافين المرخصين "فذهابهم الى السوق السوداء سيؤدي الى خروج الدولار من البلد".

وارتفع سعر الدولار محليا في السوق السوداء خلال اليومين الماضيين، إلى مستويات قياسية، هي الأعلى في تاريخ الليرة اللبنانية، مع بلوغه قرابة الـ5200 ليرة للدولار الواحد، عدة أضعاف السعر الرسمي البالغ 1500 ليرة.

ويعيش لبنان أزمة اقتصادية خانقة، تفاقمت بسبب الفساد والعقوبات الأمريكية التي خنقت تحويلات المودعين، و ضربت مصارف لبنانية عدة.