سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الاجنبية اليوم الجمعة 12 يونيو 2020

تباينت أسعار العملات اليوم الجمعة، أمام الجنيه المصري، مقارنة بختام تعاملات أمس الخميس، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار

انخفض سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري، اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 16.11 جنيه للشراء، 16.21جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبي

ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، وبلغ 18.24 جنيه للشراء، 18.47 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 18.25جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

تباين سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، بلغ 20.36 جنيه للشراء، 20.67 جنبه للبيع مقابل سعره أمس 20.40 جنيه للشراء، و 20.68 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

استقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلي المصري، وسجل سعر الريال 4.20 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

انخفض سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلي المصري، وسجل سعره اليوم 50.68 جنيه للشراء، و52.73 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 50.77 جنيه للشراء، و52.76 جنيه للبيع.