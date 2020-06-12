مخابرات السلطة تعتقل 5 من كوادر الجهاد الاسلامي في بلدة طمون

أكدت مصادر خاصة أن جهاز المخابرات العامة التابعة للسلطة بالضفة الغربية اقدم اليوم الجمعة على اعتقال 5 من كوادر حركة الجهاد الإسلامي ببلدة طمون في محافظة طوباس.

و وفقاً للمصادر، فإن عملية الاعتقال جاءت قبيل بيت العزاء في بلدة طمون.

و عرف من بين المعتقلين المجاهد هاني بني عودة و المجاهد الجريح رايق بشارات والمجاهد محمد بشارات والمجاهد باسم الرشيد والمجاهد مراد بني عودة.

من جهته أكد القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، خضر عدنان أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقلت 5 من كوادر وقيادات الحركة من محافظة طوباس، خلال إعدادهم لإقامة بيت عزاء لأمين عام حركة الجهاد الإسلامي السابق رمضان شلح.

وقال القيادي عدنان إن أحد المعتقلين له ظروف صحية خاصة، بسبب بتر يديه، في أعقاب انفجار عبوة ناسفة في منزله خلال إعدادها في فترة الانتفاضة الثانية، ما أدى لاستشهاد زوجته، مشيرا، إلى أن المعتقلين الخمسة من الأسرى المحررين وقد أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.

وأضاف القيادي أن الحركة في حالة ذهول مما جرى، وتستنكر ما أقدمت عليه الأجهزة الأمنية، خاصة وأن هذه الأمنية وعلى رأسهم مدير جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، كانوا من أبرز المعزين بوفاة الدكتور شلح، وقد شارك أبناء وقادة الأجهزة في بيت العزاء، الذي أقيم في رام الله، وكذلك في نابلس.

وطالب عدنان أجهزة أمن السلطة بالإفراج عن المعتقلين فورا، مشددا، على أن الحركة مصممة على إقامة بيت عزاء للراحل شلح في طوباس، التي يعتبر أي نشاط وطني فيها في هذه الفترة له معان ورسالة خاصة، في ظل الحديث عن ضم أراض من المحافظة لكيان الاحتلال الإسرائيلي.

وقال القيادي في حركة الجهاد، عدنان، إن هذه المرحلة تتطلب أن نتوحد جميعا في وجه الهجمة الإسرائيلية على الحقوق الفلسطينية.