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اسعار البيتكوين مقابل العملات العربية اليوم الجمعة 12/6/2020

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:11 - 12 يونيو 2020
البيتكوين البيتكوين
تقارير
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اسعار البيتكوين  مقابل العملات العربية اليوم الجمعة 12-6-2020 وفقاً لموقع أسعار العملات العالمية والعربية، وننشر لكم هذا التقرير سعر البيتكوين مقابل الليرة السورية اليوم و سعر البيتكوين مقابل الجنيه المصري اليوم و  سعر البيتكوين مقابل الدينار الكويتي اليوم و سعر البيتكوين مقابل الدولار اليوم وجاءت الأسعار كالتالى.

وفيما يلي نعرض لحضراتكم اسعار البيتكوين اليوم مقابل بعض من العملات العربية الأكثر بحثاً، وجاءت على النحو الأتى:

سعر البيتكوين مقابل الدولار اليوم

  • 1 (BTC) بيتكوين = 9,389.4513 دولار امريكي (USD)
  • 1 (USD) دولار امريكي = 0.0001 بيتكوين (BTC)

سعر البيتكوين مقابل الدينار الكويتي اليوم

  • 1 (KWD) دينار الكويتي = 0.0003 بيتكوين (BTC)
  • 1 (BTC) بيتكوين = 2,887.2250 دينار الكويتي (KWD)

سعر البيتكوين مقابل الجنيه المصري اليوم

  • 1 (EGP) جنية المصري = 0.0000 بيتكوين (BTC)
  • 1 (BTC) بيتكوين = 154,056.6901 جنية المصري (EGP)

سعر البيتكوين مقابل الليرة السورية اليوم

  • 1 (BTC) بيتكوين = 4,885,340.1831 ليرة السورية (SYP)
  • 1 (SYP) ليرة السورية = 0.0000 بيتكوين (BTC)
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