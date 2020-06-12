موعد الاحتفال بعيد الأضحى المبارك 2020

تشير التوقعات الى أنه سيتم الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، يوم الجمعة الموافق 31 يوليو 2020، كما أن رؤية القمر هي من تحدد الوقت الصحيح للعيد لشهر ذو الحجة لعام 1441 هـ، وهو الشهر الثاني عشر والأخير من التقويم الهجري.

و نتعرف من خلال هذا التقرير على الموعد الصحيح لعيد الاضحى الأضحى 2020، في الدول العربية، ويترقب الكثيرون من المسلمين قدوم العيد، ويستعد الملايين منهم للتضحية في هذا اليوم المبارك، ويعُد هذا اليوم هو ذكرى تضحية سيدنا إبراهيم (عليه السلام) وإثبات إيمانه القوي بالله .لكن الله قد أبدله بذبح عظيم، وفرح الله بإيمان سيدنا ابراهيم وخضوعه التام لأوامر الله عز وجل.

كما ذكر الله عز وجل، قصة ذبح سيدنا إبراهيم لولده إسماعيل عليهما السلام وذلك الحدث العظيم في القرآن الكريم في سورة الصافات وقال الله تعالى في كتابه العزيز ( فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ (101) فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (102) فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (103) وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ (104) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (105) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (106) وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (107) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (108) سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ (109) كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (110) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (111) وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (112) وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ (113)).

تكبيرات العيد

رددوا معي هذه الكلمات: (الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا).