الصحة بغزة: فحص 68 عينة جديدة لفيروس كورونا خلال 24 ساعة و لا اصابات جديدة

اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ان المختبر المركزي التابع لها اجرى اختبارا ل ٦٨ عينة جديدة خلال 24 ساعة الماضية ولم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا، كوفيد19 المستجد.

واشارت الصحة في بيان لها ان اجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة منذ بداية الازمة بلغ ١١٦٥٢ عينة، منها ١١٥٨٠ عينة سلبية و٧٢ عينة إيجابية توفيت منها حالة واحدة فقط .

واكدت انها تتابع الحالة الصحية ل ٣٧٦ مواطن موزعين على ثمانية مراكز للحجر الصحي وحالتهم الصحية مطمئنة.

وبلغ عدد الحالات التي شفيت في قطاع غزة ٤٥ حالة فيما لا تزال ٢٦ حالة تتلقى العلاج في مشفى العزل بمعبر رفح.

ويتوقع انخفاض اعداد المحجورين بشكل كبير حتى نهاية الشهر بسبب اغلاق معبر رفح.