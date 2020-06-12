للمرة الأولى منذ تأسيس المملكة.. السعودية تدرس الغاء موسم الحج

نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية عن مسؤول كبير في وزارة الحج والعمرة السعودية قوله إن بلاده تدرس إلغاء موسم الحج، بعد أن تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد 100 ألف شخص.

و أوضح المسؤول بأنه من المحتمل الغاء موسم الحج نهائياً، و ذلك للمرة الأولى منذ تاريخ منذ تأسيس المملكة عام 1932، مشيراً الى أنه تمت دراسة القضية بعناية ويجري النظر في سيناريوهات مختلفة، حيث سيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن في غضون أسبوع.

وكانت منظمة الصحة العالمية قالت، أول من أمس، إنها تتشاور مع المملكة العربية السعودية في مسألة تأجيل موسم الحج لهذا العام، موضحة أن "السعودية لم تتخذ قرارا بعد بتأجيل موسم الحج".

وأوضحت الدكتورة داليا سمهوري، مديرة برنامج التأهب للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، في المكتب الإقليمي لشرق المتوسط،، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، أن قرار مستقبل موسم الحج في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد قد يصدر خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة أنه في حالة الاستقرار على عودة الحج سوف يراعي شروط صحية معينة، وسوف يكون بالتنسيق بين المنظمة العالمية والمؤسسات السعودية.

وأكدت سمهوري أن "تخفيف قيود التباعد الاجتماعي في العالم يخصع للعديد من العوامل منها اقتصادي ومنها اجتماعي وكذلك صحي"، متابعة: "هناك عوامل تتعلق بقدرة الدولة على توفير مستويات من الرعاية الصحية".