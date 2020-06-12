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سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الجمعة 12/6/2020

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:57 - 12 يونيو 2020
الليرة اللبنانية الليرة اللبنانية
تقارير
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جاء سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية اليوم الجمعة 12/6/2020، وفقاً لنقابة الصرافين كما يلي:

–  الشراء بسعر 3890 حدا أدنى.

–  البيع بسعر 3940 حدا أقصى. 

و يشار الى أن سعر صرف الدولار ارتفع في السوق السوداء، مقابل الليرة اللبنانية، حيث بلغ سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار الامريكي مبيع 5000 ليرة لبنانية، كما بلغ سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار شراء 5100 ليرة لبنانية.

و شهد لبنان احتجاجات عارمة بعد تراجع غير مسبوق على سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار.

وفقدت الليرة اللبنانية سبعين في المئة من قيمتها منذ أكتوبر/ تشرين الأول، وهو ما أدخل البلد في أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها منذ عقود.

ومن المزمع عقد اجتماع لمجلس الوزراء الجمعة لمناقشة الأوضاع النقدية للبلاد.

ويواجه الكثير من اللبنانيين، الذين يعتمدون على مدخراتهم من العملة الصعبة، الدخول في حالة من الفقر.

 

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