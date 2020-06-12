السفير الإماراتي لدى واشنطن: التطبيع أو الضم

حذر مسؤول إماراتي بارز من أن تنفيذ "إسرائيل" لخطة ضم المستوطنات بالضفة الغربية يتعارض مع تطبيع العلاقات بين الجانبين.

و يشار الى أن مخطط ضم المستوطنات من المزمع تنفيذه في الأول من يوليو/تموز المقبل.

السفير الإماراتي لدى واشنطن، يوسف العتيبة، و الذي أوضح أنه يرغب في التصديق بأن إسرائيل ليست عدوا، أوضح بأن القادة "الإسرائيليون" يتحدثون بحماس عن تطبيع العلاقات مع الإمارات والدول العربية الأخرى. لكن هذا الحديث يتعارض مع خطة "الضم" الإسرائيلية.

و حذر العتيبة "إسرائيل"، بأن الضم سيمنع تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج، وبأنه "على إسرائيل أن تعلم ماذا ستخسر من الضم، نريد أن نصدق أن إسرائيل ليست عدو".

وفي كلمة مصورة للصحيفة، تابع العتيبة: "إن الضم سيقود الى العنف، وسوف يؤثر على الأردن والمنطقة بأسرها، ونحن نعارض الإرهاب، ونؤيد مبادرة السلام العربية".