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مساجد غزة تؤدي صلاة الغائب على فقيد فلسطين والأمة د. شلح

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:28 - 12 يونيو 2020
صلاة الغائب صلاة الغائب
تقارير
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أدى المصلون في مساجد قطاع صلاة الغائب على فقيد فلسطين والأمة الأمين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي الدكتور رمضان عبد الله شلّح.

وخصص خطباء الجمعة الخطبة الثانية للحديث عن مناقب ومآثر الفقيد الكبير ودوره الوطني والدعوي ، وجهاده من أجل القدس وفلسطين ، وكيف آثر حياة الملاحقة والمطاردة على حياة الراحة حيث كان يمكن أن يبقى أستاذا جامعيا في أرقى الجامعات العالمية. لكنه آثر أن يخدم دينه وقضيته.

وكانت اللجنة الدعوية العامة لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، أصدرت تعميمًا لخطباء المساجد في قطاع غزة، لصلاة الغائب على فقيد وشهيد الأمة رمضان شلح.

وطالبت اللجنة الدعوية في بيان صحفي، أمس الخميس، من خطباء المساجد الكرام التركيز في خطبتهم على عدة جوانب، منها الحديث عن مناقب فقيد وشهيد الأمة الدكتور رمضان شلح، إلى جانب اقامة صلاة الغائب عليه.

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