54 عضواً في الكونغرس الأمريكي يطالبون بوضع حد لاعتداءات المستوطنين

وجه 54 عضواً في الكونغرس الأميركي، رسالة الى السفير الأمريكي لدى الاحتلال، ديفيد فريدمان، طالبوا فيها بوضع حد لـ"عنف المستوطنين" ضد الشعب الفلسطيني.

وأعرب أعضاء الكونغرس في رسالتهم عن قلقهم من أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأشاروا إلى أن حوداث العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين ازدادت بنسبة 78% في الأسبوعين الأخيرين من شهر آذار/ مارس المنصرم، وشملت: الاعتداء الجسدي، واقتلاع أشجار الزيتون، وإلقاء الحجارة على المركبات الفلسطينية، مطالبين السفير الأمريكي بإدانتها.

وقالوا إن هذا الارتفاع الحادّ "في أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون" وسط جائحة فيروس "كورونا" يتبع الزيادات الكبيرة أصلاً التي طرأت على عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين على مدار العامين الماضيين.

و يشار الى أن صحيفة نيويورك تايمز أن"هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم . .. ازدادت بنسبة 50%" في عام 2018. وشهد العام 2019 ارتفاعا إضافيا بنسبة 40% على حوادث العنف الموثّقة ضد الفلسطينيين".

وأكد اعضاء الكونغرس أن "حوادث كهذه لا تتسبّب بالمعاناة المأساوية فحسب، بل وتُلحق الضّرر باحتمالات التوصّل إلى حلّ تفاوضيّ للصراع يستند إلى أساس دولتين، وهو الحلّ الذي يصبّ في مصلحة كلٍ من إسرائيل والفلسطينيين، والولايات المتحدة".

وحث أعضاء الكونغرس، السفير فريدمان على المجاهرة برفض العنف الذي يرتكبه المستوطنون بصورة عاجلة، وعلى العمل من أجل مواجهة الارتفاع الحادّ في هجماتهم خلال أزمة فيروس كورونا، والزيادة المفاجئة العامة التي طرأت على ارتكاب عنف كهذا في العامين الأخيرين.