الكشف عن أعراض جديدة لمصابي فيروس كورونا

كشفت دراسة جديدة حول فيروس كورونا المسبب لمرض"كوفيد-19" عن أعراض جديدة لدى جزء من المصابين بالفيروس، وليس لها علاقة بالجهاز التنفسي.

ووفق دراسة أجراها متخصصون من جامعة ليفربول، فإن العلماء اكتشفوا لدى مجموعة من المرضى المصابين بفيروس كورونا، وكان معظمهم من الشباب الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة، اكتشفوا أعراضا جديدة تمثلت في التهابات عامة، وارتفاع نسبة السكر والدهون في الدم.

ووفق العلماء، فقد لاحظوا التهابات حادة في البنكرياس لدى مجموعة من المرضى بـ"كوفيد-19"، وهي أعراض جديدة لم يتم اكتشافها من قبل لدى المصابين بفيروس كورونا.