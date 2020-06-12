كورونا حول العالم.. ما يزيد عن 423 ألف وفاة و7 ملايين و574 ألف إصابة

أظهرت الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد-" كوفيد19"، حتى مساء أمس الخميس، أن الفيروس أودى بحياة 422,795 شخصا في دول العالم، فيما بلغت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم أكثر من 7 ملايين، و 574 ألف حالة مؤكدة، تعافى منهم ما يزيد عن 3 ملايين و831 ألف مريض.

وفي لدول العربية، فقد أعلنت 16 دولة، الخميس، عن وفاة 137 شخصا متأثرين بإصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 10,953 إصابة جديدة مؤكدة، وذلك في تقارب مع الحصيلة الإجمالية للوفيات والإصابات المعلنة ليوم الأربعاء الماضي، التي كانت 137 حالة وفاة، و10,955 إصابة جديدة مؤكدة، في 19 دولة عربية.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 213 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف الخميس نحو 127 ألف إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 4,660 حالة وفاة على الأقل حتى الآن.

وما تزال الولايات المتحدة الأميركية تسجل الجزء الأكبر من عدد الوفيات العالمي، حيث أعلنت حتى مساء الخميس، عن 841 وفاة حتى اللحظة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات الإجمالي لديها إلى 115,971 شخصاً، محافظة بذلك على تصدرها على جميع دول العالم من حيث عدد الوفيات والإصابات التي تبلغ حصيلتها حتى اللحظة أكثر من مليونين و87 ألف شخص، منهم نحو 21 ألف إصابة جديدة آخر 24 ساعة، حتى الآن.

وتأتي بريطانيا في المركز الثاني من حيث حصيلة الوفيات عالمياً، بحصيلة بلغت 41,279 وفاة، منهم 151 الخميس، فيما بلغت حصيلة الإصابات 291,409 حتى الآن، منها 1,266 إصابة آخر 24 ساعة.

وتستقر البرازيل في المركز الثالث بحصيلة وفيات بلغت 40,920 شخصا، منهم 1,123 الخميس، فيما بلغ اجمالي الإصابات 802,828 حالة مؤكدة، منهم 27,644 في آخر 24 ساعة.

وتأتي إيطاليا في المركز الرابع عالميا، حيث سجلت الأربعاء 53 حالة وفاة، من مجموع 34,167 وفاة، فيما أعلنت عن اكتشاف 379 إصابة جديدة لترتفع بذلك حصيلة المصابين لديها الى 236,142 حالة مؤكدة، فيما تأتي فرنسا في المركز الخامس بحصيلة وفيات إجمالية تبلغ 29,346 وفاة، منهم 27 الخميس، وحصيلة 155,561 إصابة، منهم 425 ٱخر 24 ساعة.

وجاءت اسبانيا في المركز السادس بحصيلة وفيات بلغت 27,136 شخصا، ولم تعلن الخميس ومنذ عدة أيام، عن حالات وفاة جديدة حتى الآن، ويبلغ مجموع عدد المصابين لديها 289,787 شخصا، منهم 427 في آخر 24 ساعة، يليها المكسيك في المركز السابع حيث أصبحت حصيلة الوفيات لديها تبلغ 15,357 شخصا، منهم 708 الخميس، وتبلغ حصيلة الإصابات المعلنة 129,184 شخصاً، منهم 4,883 آخر 24 ساعة.

وفي المركز الثامن جاءت بلجيكا بحصيلة وفيات تبلغ 9,636 حالة، منهم 7 الخميس، وحصيلة 59,711 إصابة، منهم 142 آخر 24 ساعة، لتأتي ألمانيا في المركز التاسع عالميا، بحصيلة وفيات تبلغ 8,851 شخصاً، منهم 7 الخميس، وبحصيلة 186,795 إصابة، منهم 285 آخر 24 ساعة.

وما تزال إيران تستقر عند المركز العاشر بحصيلة وفيات تبلغ 8,584 شخصاً، منهم 78 الخميس، فيما تبلغ حصيلة الاصابات لديها 180,156 إصابة، منهم 2,218 آخر 24 ساعة.

وأصبحت الهند تعاني بقسوة جراء سرعة انتشار الفيروس بين المواطنين، وهي في المركز الـ11 بحصيلة وفيات تبلغ 8,501 شخص، منهم 394 الخميس، وتبلغ حصيلة الإصابات المعلنة 298,283 شخصاً، منهم 11,128 آخر 24 ساعة، في تأتي كندا في المركز الـ12، بحصيلة وفيات تبلغ 7,996 شخصا، منهم 36 الخميس، كما سجلت 351 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 97,476 حالة في البلاد.

وتستقر روسيا عند المركز الـ13 عالمياً، بحصيلة وفيات تبلغ 6,532 شخصاً، منهم 174 الخميس، وبحصيلة إصابات تبلغ 502,436 شخصاً، منهم 8,779 ٱخر 24 ساعة.

وصعدت جمهورية بيرو مركزا عالميا واحدا وأصبحت في الترتيب الـ14، بحصيلة وفيات تبلغ 6,109 أشخاص، منهم 206 الخميس، وحصيلة إصابات تبلغ 214,788 حالة، منهم 5,965 حالة جديدة اكتشفت آخر 24 ساعة، فيما تراجعت هولندا مركزا عالميا واحدا، واستقرت عند المركز الـ15 عالمياً، بحصيلة وفيات تبلغ 6,044 شخصا، منهم حالتا وفاة الخميس، وحصيلة إصابات تبلغ 48,251 إصابة، منهم 164 آخر 24 ساعة.

137 وفاة و10,953 إصابة جديدة في 16 دولة عربية

وأوضحت الإحصاءات أن 12 دول عربية أعلنت الخميس، عن 137 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، هي: السعودية، ومصر، والعراق، والجزائر، وسلطنة عمان، والكويت، وقطر، والبحرين، وجيبوتي، وموريتانيا، والإمارات، ولبنان، فيما سجلت 4 دول عربية أخرى إصابات جديدة مؤكدة.

فقد سجلت السعودية 38 حالة وفاة، من مجموع 857 وفاة حتى الآن، كما سجلت 3,733 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 116,021 شخصاً.

كما سجلت مصر وفاة 35 شخصاً، من مجموع 1,377 حالة وفاة، حتى الآن، و1,442 إصابة جديدة ليصل بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 39,726 حالة.

وسجلت العراق وفاة 31 شخصاً، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 457 شخصا، كما سجلت 1,261 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 16,675 حالة حتى الآن.

وسجلت الجزائر وفاة 9 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 741 شخصاً، كما سجلت 105 إصابات جديدة مؤكدة من مجموع 10,589 حالة حتى الآن.

وسجلت سلطنة عمان وفاة 5 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 89 شخصاً، كما سجلت 1,067 إصابة جديدة، من مجموع 19,954 إصابة حتى الآن.

وسجلت الكويت وفاة 4 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 279 شخصاً، كما سجلت 609 إصابات جديدة مؤكدة من مجموع 34,432 حالة حتى الآن.

وسجلت قطر وفاة 3 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 69 شخصا، كما سجلت 1,476 إصابة جديدة، من مجموع 75,071 إصابة حتى الآن.

وكذلك سجلت البحرين وفاة 3 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 34 شخصاً، كما سجلت 467 إصابة جديدة لترتفع بذلك حصيلة المصابين الإجمالية إلى 16,667 إصابة حتى الآن.

كما سجلت جيبوتي وفاة 3 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 37 شخصاً، كما سجلت 25 إصابة جديدة، من مجموع 4,398 إصابة حتى الآن.

وسجلت موريتانيا وفاة 3 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 74 شخصاً، كما سجلت 156 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 1,439 حالة حتى الآن.

وسجلت الإمارات وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 286 شخصاً، كما سجلت 479 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 40,986 حالة حتى الآن، فيما سجل لبنان وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 31 شخصا، كما سجلت 14 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 1,402 حالة حتى الآن.

وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد الخميس حالات وفاة، ولكنها سجلت إصابات جديدة على أراضيها، فقد سجلت الصومال إصابة 61 شخصا، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 2,513 حالة، توفي منهم 85 شخصا حتى الآن.

وسجلت المغرب 29 إصابة جديدة مؤكدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 8,537 حالة، توفي منهم 211 شخصا حتى الآن.

كما سجلت الأردن 27 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 890 حالة، توفي منهم 9 أشخاص حتى الآن.

وأعلن في فلسطين عن تسجيل إصابة شخصين، ليرتفع بذلك إجمالي مجموع الإصابات إلى 667 حالة مسجلة، توفي منهم 5 مواطنين، حتى الآن.