مصر: حرارة وأمطار رعدية ورياح قد تصل لعاصفة

توقعت الأرصاد الجوية المصرية، اليوم الجمعة، أن يسود طقس حار نهارًا على الوجه البحري والقاهرة، مع وجود شبورة خفيفة صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما توقعت أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، فضلا عن طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة. أما ليلا، يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وطقس لطيف على شمال وجنوب الصعيد.

وتتساقط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية تكون رعدية أحيانا، فيما تنشط الرياح على القاهرة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة وقد تصل لحد العاصفة على الصحراء الغربية وشمال الصعيد.