سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 12-6-2020، سجل ارتفاعًا ملحوظًا بشكل كبير، وتسبب في اندلاع تظاهرات واحتجاجات واسعة في لبنان، في حين تعقد الحكومة اجتماعا طارئا بشأن الأوضاع المالية.

يجب أن تعرف عزيزي الزائر لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن أسعار الليرة مقابل الدولار الأمريكي، لها سعرين للبيع والشراء أحدهما في السوق السوداء والأخر في البنك المركزي اللبناني.

وتحظى أسعار الليرة على اهتمام المواطن اللبناني الكبير بكافة شرائحه بمعرفة أسعار الدولار مقابل الليرة اللبنانية ونقدم إليكم أسعار الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي.

سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار اليوم الجمعة 12-6-2020

ووصل سعر الليرة اللبنانية الرسمي ١٥٠٠ ليرة لكل دولار أمريكي، أما في السوق السوداء فقد وصل إلى ٦٠٠٠-٧٠٠٠ ليرة لكل دولار امريكي.

وتحاول السلطات اللبنانية جاهدة ضبط الأسعار في السوق السوداء لدى الصرافين، لكنها تواجه أزمة كبيرة، وهي شح الدولار في المصرف المركزي، ما يعني انَّ ضبط السوق السوداء شيء صعب للغاية.

ومنذ الصيف، ظهرت في لبنان للمرة الأولى منذ عقود سوق موازية، انخفضت فيها قيمة العملة المحلية تدريجياً، فيما سعر الصرف الرسمي ما زال مثبتاً على 1,514 ليرة لبنانية.

ومنذ سبتمبر، تفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال. وفاقم انتشار فيروس كورونا المستجد من الأزمة بعدما امتنعت المصارف عن تزويد زبائنها بالدولار تماماً.

وأقرّت الحكومة اللبنانية خطة إصلاحية تقدمت على أساسها بطلب إلى صندوق النقد لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة انهيار اقتصادي متسارع جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.

ووفق وزير المالية، فإن الخطة المالية تعتمد سياسة سعر الصرف المرن في المرحلة المقبلة بشكل متدرج ومدروس.