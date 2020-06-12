السنغال.. مؤتمر دكار لشباب الحراطين ينعي بوفاة د. رمضان شلح

اعرب مؤتمر دكار لشباب الحراطين، في السنغال، عن تعازيه لوفاة الامين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، الدكتور رمضان عبدالله شلح.

وقال دكار في بيان صحفي: "تلقينا في مؤتمر دكار لشباب الحراطين فاجعة انتقال الأمين العام الاخ رمضان عبد الله شلح إلى الرفيق الأعلى وبهذه المناسبة الأليمة بسم المؤتمر وكافة الشعب الموريتاني نرفع تعازينا القلبية إلى أسرته الكريمة والأخوة في الجهاد وإلى الأمين العام زياد نخالة، سائلين العلي القدير ان يسكن الفقيد فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون.

وأضاف: "نشدد على الإخوة في الجهاد وكافة المقاومين أن درب شلح أمانة في أعناقنا حتى تتحرر فلسطين عاصمتها القدس الشريف قائلين للصهاينة أن القائد شلح توارى عنا جسدا وحاضر بيننا حتى النصر ودك حصونكم أو الشهادة كما علمنا وعمل بها".