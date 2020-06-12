الشيخ ابو بكر كمال الدين ينعي بوفاة الدكتور رمضان شلح

نعى الشيخ ابو بكر كمال الدين من غانا، بوفاة الأمين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين الدكتور رمضان شلح.

وقال أبو بكر في بيان صحفي: "كل نفس ذائقة الموت، انّا لله وان اليه راجعون". بإسم مكتب قائد الشيعة في غانا الشيخ ابو بكر كمال الدين تلقينا ببالغ الحزن والاسى نبأ رحيل الدكتور رمضان عبدالله شلّح بعد معاناة مع المرض ونحن اذ نعزي الإخوة في فلسطين ولبنان نتذكر صمود المفقود.

وأضاف: "عاهدناه أن نواصل خلفه الدرب ذاتها لتحقيق امنيات سيد المناضلين السيد حسن نصر الله دام ظله وطال عمره الشريف، عظم الله اجورنا واجوركم بالمصاب الجلل".