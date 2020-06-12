موريتانيا.. الشيخ محمد ارشيد فال ينعي بوفاة الدكتور رمضان شلح

نعى الشيخ محمد ارشيد فال ، من موريتانيا، بوفاة الأمين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين الدكتور رمضان شلح.

وقال الشيخ فال في بيان صحفي، "عظم الله اجورنا واجوركم وتعازينا لكل القادة المقاومين في فلسطين ولبنان وايران وكل شبر من الارض بوفاة هذا القائد الكبير المدافع عن كل قضايا الامة العربية والاسلامية ونسأل الله ان يرحمه ويتغمده برحمته التي وسعت كل شيء".

ومن غانا، أبرق الشيخ ابو بكر كمال الدين قائلا "كل نفس ذائقة الموت، انّا لله وان اليه راجعون". بإسم مكتب قائد الشيعة في غانا الشيخ ابو بكر كمال الدين تلقينا ببالغ الحزن والاسى نبأ رحيل الدكتور رمضان عبدالله شلّح بعد معاناة مع المرض ونحن اذ نعزي الإخوة في فلسطين ولبنان نتذكر صمود المفقود. وعاهدناه أن نواصل خلفه الدرب ذاتها لتحقيق امنيات سيد المناضلين السيد حسن نصر الله دام ظله وطال عمره الشريف. عظم الله اجورنا واجوركم بالمصاب الجلل".