مالي.. رئيس حمعية الثقلين ينعي بوفاة د. رمضان شلح

نعى رئيس جمعية الثقلين، احمد توري، من دولة مالي، بوفاة الأمين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين الدكتور رمضان شلح.

وقال توري في بيان صحفي: "ببالغ الأسى والحزن، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين د. رمضان عبد الله شلح، فنحن نشاطر الشعب الفلسطيني والمقاومة قاطبة ألمهم وأحزانهم بهذا المصاب الجلل برحيله، ونتقدم إليكم بتعازينا القلبية الحارة، وبمشاعر المواساة والتعاطف الأخوية المخلصة.

وأضاف: "نسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد العزيز بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وينعم عليه بعفوه ورضوانه، ويلهم أهله وكافة أفراد أسرته الكريمة جميل الصبر والسلوان والسكينة وحسن العزاء".

من جهته، قال رئيس جمعية الكوثر الاسلامية في مالي، السيد اسماعيل جارا، والادارة العامة لحوزة بقية الله، "إنا لله وإنا إليه راجعون