أوغندا.. جمعية القرآن والعتري تنعي بوفاة الأمين العام الراحل د. رمضان شلح

نعى مدير عام جمعية القرآن والعترة، الشيخ يوسف عبدالله مولومبا، من أوغندا، بوفاة الأمين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي الراحل د. رمضان شلح.

وقال مولومبا في بيان صحفي: "بقلوب مليئة بالإيمان بالله عز وجل وراضية بقضائه وقدره، نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى الإمام الحجة (عج) صاحب العصر والزمان، وإلى ولي أمر المسلمين السيد الخامنئي (دام ظله) وإلى الشعب الفلسطيني الغالي، وجميع المدافعين عن الحقوق الإنسانية في العالم بوفاة الأمين العام السابق الدكتور رمضان عبد الله شلح الذى قضى طوال حياته في خدمة الشعب الفلسطيني والدفاع عن الحقوق الإنسانية. اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا".