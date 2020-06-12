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تنزانيا.. مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام تنعي بوفاة د. شلح

  • فلسطين اليوم - تنزانيا
  • 09:30 - 12 يونيو 2020
الدكتور رمضان شلح الدكتور رمضان شلح
تقارير
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نعت مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام برئاسة الشيخ حميد جلال، في تنزانيا، بوفاة الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي الراحل د. رمضان شلح.

وجاء في بيان المؤسسة: "نرفع آيات التعازي لقائد الثورة الإسلامية المباركة ولي أمر المسلمين الإمام الخامنئي أعزه الله وكذلك أمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله حفظه المولى والإخوة العاملين في هذا الحقل والإخوة الأعزاء في حركة الجهاد وإلى الشعب الفلسطيني المناضل بوفاة فقيدنا الغالي العزيز الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الدكتور رمضان عبدالله شلح تغمده الله تعالى في فسيح جناته وجعل قبره روضة من رياض الجنة".

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