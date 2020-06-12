موريتانيا.. الشيخ صال ينعي بوفاة الأمين الراحل د. رمضان شلح

قال الشيخ سليمان صال من موريتانيا، "اخوتنا الاعزاء في المقاومة الإسلامية العظيمة، ببالغ الأسى والحزن تلقينا نبأ رحيل الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الدكتور رمضان عبدالله شلح

وأضاف الشيخ صال في بيان صحفي: "إننا في منظمة المراد لأتباع آل البيت عليهم السلام في موريتانيا نعزي فيه أنفسنا ومن خلالكم كل إخوة ورفاق الفقيد والشعب الفلسطيني بل عموم المسلمين ، حيث افنى الفقيد عمره مدافعا عن القضية الفلسطينية -قضية الأمة كافة - ومكافحا عن الثورة الاسلامية في إيران ليسطر بذلك نصوصا من الوفاء والعرفان بالجميل".

وتابع الشيخ صال: "تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جنانه وألهم أهله ورفاقه ومحبيه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".