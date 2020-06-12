غامبيا.. رئيس لجنة الإصلاح والتنمية ينعي بوفاة الراحل د. رمضان شلح

قال رئيس لجنة الإصلاح والتنمية في غامبيا، الشيخ موسى سال في بيان صحفي، "{من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر}، صدق الله العلي العظيم.

واضاف في بيانه: "بمزيد من القبول والتسليم لقضاء الله وقدره، نرفع أسمى آيات العزاء والمواساة بوفاة المرحوم المجاهد الكبير حاج رمضان شلح إلى ولي أمر المسلمين سماحة السيد القائد، وإلى سماحة السيد حسن نصر الله وإلى فصائل المقاومة الفلسطينية، وجميع محور المقاومة، ونسأل الله أن يتقبله من السعداء، وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والمجاهدين، بحق محمد وآل محمد".