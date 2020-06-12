رواندا.. الشيخ شيكل هارون ينعي بوفاة الأمين العام د. رمضان شلح

نعى الشيخ شيكال هارون من رواندا، بوفاة الأمين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي الدكتور رمضان شلح.

وقال هارون في بيان صحفي: "عظم الله أجركم وأحسن عزائكم نسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الدكتور رمضان عبدالله شلح بواسع رحمته ومغفرته، وأن يربط على قلبك ويلهمك الصبر والسلوان، ويتقبله من عباده الصالحين، لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أرحمه و اغفرله و أبدله دارا خيرا من داره و أهلا خيرا من أهله اللهم اغفر لفقيدهم وفقيدنا وتقبل منه، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم ارزق أهله الصبر والسلوان اللهم آمين يا رب العالمين، وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لكل من قال آمين، نحن إخوانكم في جمعية أنصار الإمام المهدي في دولة رواندا شرق أفريقيا.

وقدم هارون بأحر التعازي إلى أفراد كافة رجال حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، سائلا أن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته، اللهم ابدل سيئاته حسنات".