السودان.. السيد محمد الزاكي ينعى بوفاة الأمين العام السابق د. شلح

نعى السيد محمد الزاكي من السوادن، بوفاة الأمين السابق لحركة الجهاد الاسلامي د رمضان شلح.

وقال الزاكي في بيان صحفي: "إلى رضوان الله تعالى أيها المجاهد الكبير شلح، بهذه المناسبة الأليمة نعزي قادة المقاومة حماة عزة وشرف الأمة بارتحال هذا المجاهد الكبير، الذي وهب حياته لتحرير فلسطين وكان بصيراً بعدوه عارفاً بنفسه معتقداً بسبيل المقاومة وقدرة المقاومين مصدقاً بوعد النصر الإلهي للمجاهدين، فلم ينكث ولم تشتبه عليه الامور ولا استهوته الراحة والدعة ولا خذل اخوته في المسيرة فعاش حميداً ومضى فقيداً سعيداً شهيداً ملتحقاً بمن سبقه في هذا المسير فسلام عليه في الخالدين. نعزي في وفاته جميع إخوته المقاومين وأسرته المكلومة وأنفسنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

كما قال الشريف ادريس من السودان "عظم الله أجركم في وفاة المناضل الصادق المخلص القائد الدكتور رمضان عبد الله شلح، الامين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي. انا لله وانا إليه راجعون، محور المقاومة فقد اخا مناضلا صادقا مخلصًا وفيًا وعزاؤنا في من خلفه من اعضاء حركة الجهاد الإسلامي".

وتابع ادريس: "هذا المناضل لم يبدل ولم يتغير كان ثابتا في مبدأه ثابتا في مواقفه لم تغره اموال الخليج ولا ذهبهم بل ظل كالجبل صامدا وفيًا. رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته، تعازينا لقادة محور المقاومة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسوريا وحزب الله والفصايل الفلسطينية الثابتة على المبدأ".