السنغال.. الأمانة العامة في مجلس علماء أهل البيت تنعي بوفاة د. شلح

نعت الأمانة العامة في مجلس علماء أهل البيت (ع) في السنغال، برئاسة الشيخ محمد نيانغ بوفاة الدكتور رمضان عبد الله شلح الامين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

وهذا نص برقية التعزية:

بسم الله الرحمن الرحيم

"وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون"

في ذكرى رحيل مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى المقر الأبدي الى الباري عز وجل الإمام الخميني المقدس قدس الله سره، تلقينا نباء وفاة قامة عملاقة من قامات الجهاد في فلسطين أرض الرباط والجهاد الدكتور رمضان عبد الله شلح الامين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين حيث كان رجلا مجاهدا ثاقب النظر اهتم دائما بقضايا الأمة الإسلامية الكبرى والجامعة مترفعا عن التفاصيل التي أغرقت الكثير الكثير في مستنقعات الجهل والتخلف والعصبية الطائفية البغيضة التي سببت كل آلام الأمة والجراح الذي بقي ينزف.

وإذ نتقدم إلى أسرته الكريمة وإلى الإخوة في حركته حركة الجهاد وإلى الشعب الفلسطيني وإلى جميع إخوانه في هذا المحور المقدس محور المقاومة وعلى رأسهم سماحة السيد حسن نصرالله حفظه الله تعالى، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله جميل الصبر وحسن العزاء انه سميع قريب".