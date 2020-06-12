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كشمير.. الشيخ ابو مهدي ينعى بوفاة الأمين العام السابق د. رمضان شلح

  • فلسطين اليوم - الهند
  • 08:56 - 12 يونيو 2020
رمضان شلح رمضان شلح
تقارير
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نعى الشيخ ابو مهدي من كشمير الهند، اليوم الجمعة، بوفاة الأمين العام السابق الدكتور رمضان شلح.

وقال أبو مهدي في بيان صحفي: "انا لله وانا اليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لامره، اعظم الله اجورنا جميعا لوفاة الامين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسلطين الدكتور رمضان عبدالله شلح بعد ان امضى عمره مدافعا عن القضية الفلسطينية وعن المقاومة".

وأضاف أبو مهدي: "نسأل الله ان يتغمده بواسع رحمته وان كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له نقدم تعازينا الى الشعب الفلسطيني المظلوم، نحن من كشمير الى فلسطين معكم تحياتي لكم جميعا".

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