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مالي.. تجمع القيادات الروحية وجمعية أهل البيت ينعون بوفاة د. شلح

  • فلسطين اليوم - مالي
  • 08:56 - 12 يونيو 2020
رمضان شلح رمضان شلح
تقارير
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أعرب المتحدث باسم تجمع القيادات الروحية وجمعية أهل البيت في مالي، الشيخ ابو جعفر جباتي، عن تعازيه لرحيل الدكتور رمضان عبدالله شلح.

 وقال جباتي في بيان صحفي: "نعزي جميع المقاومين وبالأخص المقاومة الفلسطينية بوفاة المجاهد الباسل والقائد المقدام والذي أدى الأمانة الدفاعية عن الأراضي المحتلة وعن الجمهورية الأسلامية في أيران التي هي منطلق وملاذ كل المستضعيفين".

وأضاف في بيانه: "نسأل الله أن يتقبله في. الشهداء السعداء وأن يمن خلفه بالصبر والثبات والنصر ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين".

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