مالاوي.. الشيخ عبد الرشيد شعيب ينعي بوفاة د. رمضان شلح

أصدر الشيخ عبد الرشيد شعيب في مالاوي بيانا قال فيه "نرفع اسمى آيات العزاء والمواساة بوفاة المرحوم الدكتور رمضان عبدالله شلح إلى صاحب العصر والزمان والى اخوتنا المجاهدين في فلسطين خاصة إلى حركة الجهاد الإسلامي".

أما في مالي، فقد بعث رئيس جمعية الثقلين، احمد توري، برقية تعزية جاء فيها "ببالغ الأسى والحزن، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين د. رمضان عبد الله شلح، فنحن نشاطر الشعب الفلسطيني والمقاومة قاطبة ألمهم وأحزانهم بهذا المصاب الجلل برحيله، ونتقدم إليكم بتعازينا القلبية الحارة، وبمشاعر المواساة والتعاطف الأخوية المخلصة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد العزيز بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وينعم عليه بعفوه ورضوانه، ويلهم أهله وكافة أفراد أسرته الكريمة جميل الصبر والسلوان والسكينة وحسن العزاء".