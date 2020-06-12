الشيخ عدنان يثمّن استجابة غزّة لتلبية صلاة الغائب على د. رمضان شلح

ثمّن القيادي في حركة الجهاد الاسلامي، خضر عدنان، استجابة قطاع غزة لتلبية النداء بصلاة الغائب عقب صلاة الجمعة على فقيد الأحرار والأمة وفلسطين د.رمضان عبد الله شلح.

وقال الشيخ عدنان في تصريح صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "كلنا دعوة وأمل لحذو حذو غزة العزة بالموقف الرسمي من أوقافها ودعاتها ومقاومتها البطلة وذلك في داخل فلسطين وفي الشتات ومساجد أمتنا الإسلامية في المعمورة".

وأضاف عدنان، أن غزة تثبت دوما أنها من الأكثر استجابة لوجعنا وهمنا وتقديرا لجهاد الدكتور رمضان عبد الله والصحب الشهداء والأسرى.

وشدد الشيخ عدنان في قائلًا: "صلاة الجمعة جامعة للأمة والمؤمنين فلتكن صلواتنا عليه ودعاؤنا رجاء منه سبحانه أن يكرم نزله في عليين".

وأكد أن صلاة الغائب على الدكتور رمضان شلح تأتي وفاء له والشهداء وبيعة جهاد للاستمرار في حمل الأمانة.