الهند.. مؤسس جمعية الهادي ينعى وفاة الأمين الراحل د. رمضان شلح

نعى مؤسس جمعية الهادي (ع) التعليمية الخيرية في الهند، الشيخ حامد حسن مرتضوي، .بوفاة المناضل المجاهد الدكتور عبدالله شلح

وقال مرتضوي في بيان صحفي: "نتقدم بخالص العزاء إلى المقاومة الإسلامية، وإلى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وإلى المقاومين والمجاهدين جميعا بوفاة الأمين العام السابق رمضان شلح/ الذي قضى جل حياته مدافعاً عن القضية الفلسطينية ومضى ساعيًا على درب تحرير القدس وناضل في سبيل المستضعفين، نسأل الله عزّ وجل أن يتغمد الفقيد الغالي برحمته الواسعة وأن يدخله فسيح جناته".

على الصعيد ذاته، قدّم رئيس مؤسسة أهل البيت ع التعليمية والإجتماعية الخيرية في الهند، سيد علي باقر الهندي، تعازيه باسم المؤسسة لوفاة "قامة من قامات المقاومة الإسلامية في فلسطين ومن رجال الله الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الدكتور رمضان عبدالله شلح بعد معاناة طويلة مع مرض عضال، وكان المغفور له مدافعا عن جميع الحركات المقاومة في العالم وبالأخص فلسطين ولبنان".