مدغشقر.. رئيس الاتحاد الاسلامي ينعى وفاة الأمين العام السابق د. شلح

نعى رئيس الاتحاد الاسلامي في مدغشقر، شيخ رجال جان، وفاة الأمين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي د. رمضان شلح.

وقدم رجال جان في بيان صحفي له، التعازي الى الشعب الفلسطيني، وإلى كل أعضاء حركة الجهاد والمقاومة الاسلامية في لبنان، والى كل مهتم بالقضية الفلسطينية، كما تقدمت بالتعازي إلى عائلته وجميع محبيه.

ومن انغولا، أعربت مؤسسة خدمة المستضعفين عن بالغ الحزن لوفاة الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي، الدكتور رمضان شلح.

وقالت المؤسسة: "ﺭﺣﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻧﺎﺱ ﻓﺮﺣﺖ ﺑﻬﻢ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺣﻴﻦ ﺯﻳﻨﻮﻫﺎ، ﻭﺍﺳﺘﻘﺒﻠﺘﻬﻢ ﺍﻷﺭﺽ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ، ﻧﺴﺄﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻞ ﻗﺒﺮﻩ ﻧﺰﻻً ﻓﺴﻴﺤًﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻳﺴﻜﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻷﻛﺒﺮ".