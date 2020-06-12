باكستان.. السيد  النجفي: د. شلح قائد عظيم ومجاهد كبير قضى حياته في خدمة تحرير الأقصى

نعى رئيس مجمع الامام الخميني (قده) في باكستان، السيد افتخار حسين النقوي النجفي، وفاة الدكتور رمضان عبدالله الشلح الأمين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين.

وقال السيد افتخار النجفي في تصريح صحفي: "لقد كان الفقيد قائد عظيم و مجاهد كبير قضى حياته في خدمة تحرير الأقصى و بيت المقدس القبلة الاولى للمسلمين".

وقدم النجفي التعازي والمواساة الى جميع المقاومين الشرفاء، و بالأخص الأخوة في الحركة الجهاد الاسلامي، سائلا الله تعالى ان يتغمده برحمته الواسعة و يسكنه فسيح جناته و ان يلهم اهله و ذويه الصبر والسلوان.