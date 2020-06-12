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باكستان.. السيد النقوي: المقاومة وفلسطين والأمة الإسلامية  فقدت بطلاً وقائداً كبيراً

  • فلسطين اليوم - باكستان
  • 08:27 - 12 يونيو 2020
النقوي النقوي
تقارير
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نعى زعيم الشيعة في باكستان السيد ساجد علي النقوي الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين رمضان عبدالله شلح.

وقال السيد النقوي في بيان صحفي، اليوم الجمعة: "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي رمضان شلح رحمه الله تعالى”، وتابع “لقد فقدت المقاومة وفلسطين والأمة الإسلامية بطلاً وقائداً كبيراً وهامة عظيمة كان لها الدور البارز في محور المقاومة".

وأضاف أن "فقيد المقاومة أفنى حياته لخدمة تحقيق أهداف المقاومة الفلسطينية وتحرير كامل الأراضي الفلسطينية من الاحتلال الإسرائيلي الغاصب".

ووجه السيد النقوي بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، وقادة محور المقاومة الإسلامية والشعب الفلسطيني المقاوم وفصائل المقاومة الإسلامية ومجاهدي حركة الجهاد الإسلامي كافة.

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