مواجهات وحرق بنوك.. مظاهرات واحتجاجات واسعة عقب انخفاض سعر الليرة

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، مساء أمس الخميس، تظاهرات واحتجاجات واسعة عقب بعد تداول أنباء عن انخفاض سعر الصرف 7000 ليرة مقابل الدولار الواحد.

هذا الأمر دفع آلاف المواطنين للخروج والتنديد بسياسات الحكومة ومصرف لبنان المركزي، لا سيما بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية لليرة اللبنانية وتذبذبها في الآونة الأخيرة جراء الاحتجاجات والمظاهرات الواسعة التي عمت البلاد ضد الحكومة.

ووفق وكالة "النشرة" اللبنانية، فقد شهد وسط بيروت مواجهات عنيفة بين الجيش اللبناني والمتظاهرين الذي حاولوا بدورهم إزالة العوائق الحديدية من على الطرق المؤدية إلى السراي الحكومي.

التطورات الجديدة على الساحة، دفع الأجهزة الأمية إلى استخدام القوة لإبعاد المتظاهرين عن المنطقة الأمنية في منطقة رياض الصلح بوسط العاصمة اللبنانية، كما أقدم عدد من المحتجين على تحطيم واجهة عدد من المصارف في منطقة الحمرا ببيروت وعمد شبان إلى قطع الطريق في المحلة بالقرب من مصرف لبنان المركزي.

وفي المناطق الشمالية، قام محتجون بمحاولة إحراق فرع مصرف لبنان المركزي في طرابلس من خلال إلقاء قنابل المولوتوف الحارقة، ما استدعى تدخل الجيش اللبناني بقوة لفض التظاهرات وسقط عدد من المصابين بجروح ورضوض عديدة.

كما أغلقت العديد من الطرقات جنوبي لبنان وعلى الاتوستراد الدولي المؤدي إلى البقاع السورية.