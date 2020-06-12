طقس اليوم الجمعة 12-6-2020: أجواء حارة نسبيًا

توقعت الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة 12/6/2020 أن يكون الجو صافياً بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

أما غدا السبت يكون الجو صافياً بوجه عام وحارا نسبيا إلى حار، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وفي يوم الأحد، يكون الجو صافياً بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية الى حار نسبيا في بقية المناطق و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .