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ألمانيا.. اكتشاف مهم يمكنه التنبؤ بمسار المرض بفيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - ألمانيا
  • 23:10 - 11 يونيو 2020
فيروس كورونا فيروس كورونا
تقارير
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أظهرت دراسة أجريت على 40 مريضا بفيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية، يمكنها التنبؤ بمسار الفيروس لدى أي مريض بمساعدة نوعين من الخلايا المناعية في الدم.

وقال مدير معهد علم الفيروسات بمستشفى إسن الجامعي بألمانيا، أولف ديتمر، إن "نتائج تلك الدراسة تأكدت لدى كثير من المرضى في ألمانيا أيضا".

وأضاف: "أحد نوعي هذه الخلايا المناعية يسمى بالخلايا (التائية القاتلة)، والتي تحتوي على مؤشرات سطحية تسمى بـ "عناقيد التمايز" (سي دي8)، فهي تقتل الخلايا المصابة بالفيروس، ومن ثم تكسر تزايد الفيروس بالجسم".

وتابع: "عندما يمتلك المرضى عددا قليلا فحسب من هذه الخلايا، فإنهم يواجهون خطرا كبيرا في تطور أعراض شديدة مثل التهاب الرئة أو اضطرابات تخثر الدم، كما أن نوعية الخلايا الأخرى هي الخلايا المتعادلة".

وقال ديتمر: "هذه الخلايا موجودة في الأساس للتصدي للبكتيريا، ولكن يمكنها أيضا إخماد الخلايا التائية في وظيفتها، وبناء عليه فإنه تم العثور على عدد قليل فقط من الخلايا القاتلة في عينات الدم التي تحتوي على كثير من هذه الخلايا المتعادلة".

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