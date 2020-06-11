النخالة يستقبل قيادة تحالف القوى الفلسطينية في لبنان ويناقش أوضاع المخيمات

استقبل الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في لبنان، الأستاذ زياد النخالة، وفداً ضم قيادة تحالف القوى الفلسطينية في لبنان، معزياً حركة الجهاد الإسلامي وكوادرها وأعضاءها، بوفاة القائد الدكتور رمضان عبد الله شلح.

واعتبر الوفد أن المرحوم شلح كان قائداً وطنياً على مستوى فلسطين، وترك إرثاً لا يمحى على المستوى العربي والإسلامي، واستطاع مع إخوانه تطوير أداء المقاومة الفلسطينية في الداخل الفلسطيني، ولقي كل احتضان في المخيمات الفلسطينية في الخارج، ولا سيما في لبنان، وأن فقدانه هو خسارة ليس لفلسطين وحدها، بل للأمة العربية والإسلامية.

وناقش المجتمعون الأوضاع الفلسطينية العامة، والمخاطر التي تهدد القضية الفلسطينية في ظل المساعي الأمريكية والصهيونية لتمرير صفقة القرن وممارسة أقصى الضغوط على قوى المقاومة، وعلى اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد المجتمعون على ضرورة حماية المخيمات الفلسطينية في لبنان من التجاذبات المحلية والإقليمية، ومنع كل محاولات جرها إلى مربعات الفتنة، مؤكدين على أهمية معالجة الأوضاع المعيشية والاجتماعية وحفظ الأمن داخل المخيمات والجوار، ولا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعصف بلبنان الشقيق.