الشيخ عدنان يدعو لإقامة صلاة الغائب على د. رمضان شلح بالمسجد الأقصى

دعا الشيخ خضر عدنان، القيادي بحركة الجهاد الإسلامي، مساء أمس الأربعاء، إلى إقامة صلاة الغائب على الأمين العام السابق للحركة، د. رمضان عبد الله شلح، وذلك غدًا الجمعة في المسجد الأقصى.

جاء ذلك خلال كلمة القيادي "عدنان"، في بيت العزاء الذي أقيم للقائد الوطني "شلّح"، في بلدة سيلة الحارثة بجنين، شمال الضفة الغربيّة، وبحضور المئات من أبناء شعبنا الذين حضروا لأداء واجب العزاء.

وقدّم الشيخ عدنان، العزاء بوفاة والدة الشهيد المهندس يحيى عيّاش، التي توفيت صباح الثلاثاء الماضي، في قرية رافات بسلفيت، شمال الضفّة.