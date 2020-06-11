د. الحساينة: العقوبات الأمريكية على محكمة لاهاي دعم للكيان الصهيوني

أكد عضو الكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين الدكتور يوسف الحساينة، أن فرض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عقوبات على محكمة الجنايات الدولية وقضاتها، يعتبر سلوكا استعلائيا واستعماريا.

وقال د.الحساينة في تصريح صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إن العقوبات الأمريكية تشكّل إمعاناً في تجاوز القيم الحضارية الإنسانية، ودعم للكيان الصهيوني لمواصلة خرق القوانين والتشريعات والمواثيق الدولية وتوفير غطاء له لارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني وشعوب المنطقة العربية والإسلامية.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية من خلال موقفها العدائي لمحكمة الجنايات الدولية وكل المنظمات التي تناصر شعبنا والمظلومين في العالم، تؤكد استهتارها بالمجتمع الدولي وبشعوب العالم قاطبة.

وأكد د. الحساينة، أن خضوع وصمت المجتمع الدولي والمحكمة الدولية لتهديدات ترامب السابقة القاضية بعدم ملاحقة القوات الأمريكية في أفغانستان والعراق ودول أخرى والمماطلة في ملاحقة الكيان الصهيوني على جرائمه الموصوفة التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني واللبناني، زاد من تغول الإدارة الأمريكية وحكومة الكيان وتوحشهما في المنطقة.

وأوضح أن استمرار تردد المجتمع الدولي في رفض السلوك العدواني للإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني، يعبر عن سقوط منظومة الأخلاق الدولية، كما يعتبر خضوعا للهيمنة الأمريكية والصهيونية.

ودعا د. الحساينة محكمة الجنايات الدولية لاتخاذ موقف عملي لمواجهة الإساءة المتكررة لها ولقُضاتها من قبل الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني.