الهباش: قرار ترامب سخيف يكشف الوجه الحقيقي للإدارة الأمريكية

استنكر قاضي قضاة فلسطين الدكتور محمود الهباش، قرار الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية التي ستحقق في جرائم الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل .

واعتبر الهباش في تصريح صحفي، مساء اليوم الخميس، القرار الأمريكي بالسخيف والعدواني والمتعجرف ، ويكشف الوجه القبيح للإدارة الأمريكية في تنكرها للقانون الدولي والإنسانية وحمايتها السافرة للعدوان الإسرائيلي المستمر على شعبنا منذ ما يزيد عن 72 عاماً .

ودعا الهباش، قاضي القضاة كافة دول العالم باتخاذ موقف صارم والدفاع عن العدالة والإنسانية وإدانة التصرفات والعنجهية الأمريكية وعدوانها المستمر على القانون الدولي سواء بإقامة المستعمرة الأمريكية في مدينة القدس المحتلة " السفارة" أو بطرحها ما تسمى " صفقة القرن " ودعمها لضم الأراضي الفلسطينية لدولة الاحتلال، وليس آخراً فرض عقوبات بحق المحكمة الدولية لمنعها من المضي قدماً في التحقيق بجرائم الحرب الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.