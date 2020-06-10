وداعا أيها الأمين.. بقلم: محمد عزيز

بقلم: محمد عزيز
ها قد رحلت ... بصمتك كعادتك..
وتساقط الورق من الشجر... وغاب النور عن القمر....
أيعقل أن ترقد الشمس تحت التراب ....
يا وجع المحبين وعشق العاشقين لا تطل الغياب ...
ما زالت الأرض جدباء قاحلة تنتظر ريَّها من ماء عينيك ...
مازالت السماء ملبدة بالغيوم ترقب إيماءة لاحظيك....
يا أمين الجهاد والشهادة ..... علمتنا أن بغض اليهود وقتلهم عبادة .....
لا نرضى بالدنية بل أن تكون لنا السيادة ...
ما زالت القدس تنتظر أعياها الأنين....
ما زالت ترقب وقع خطواتك ولهفة أنفاسك فاتحا لها بعزمك وبأسك ...
يا وجع السنين ....يا وصية الشقاقي الأمين...
لن تطفأ الشمس ولن يغيب القمر ..
فأنَّى نظرت في زوايا الروحِ سترى الأثر