ما حقيقة وجود شوكولاتة بغزة تحتوي على 13% كحول "خمرة" ؟!!

تداول نشطاء الاجتماعي صورًا لشوكولاتة في قطاع غزة، قالوا إنها تحتوى على 13 % من الكحول "خمرة" ، مستشهدين بخير لوزارة الاقتصاد ضبطها 16 طن من الشوكولاتة المخالفة للمواصفات.

موقع "تيقّن" المختص في التحقق من الأخبار والشائعات المنشورة، أوضح إنه تابع منتجات من الشوكلاتة وصلت لبريد الصفحة من المتابعين من إنتاج شركة “ritter sport”، مشيرًا إلى أنه بعد البحث بموقع الشركة المصنعة للشوكولاتة تبين أنها لا تحتوي على كحول.

وأكد الموقع أن المنتج الذي جرى تداول صورة له Rum Raisins Hazelnuts، تبين حسب المواصفات المنشورة على موقع الشركة، أنه يحتوي: شوكولاتة الحليب مع الزبيب (13%)، غُمِرت في الرّم وهو "مشروب كحولي مصنوع من مشتقات قصب السك"ر- بنسبة (2%) والبندق المفروم (5.5%).

وأشار "تيقّن"، إلى أنه لم يعثر على دليل واضح حول دخول المنتج لقطاع غزة، في الوقت الذي نفت فيه وزارة الاقتصاد بغزة وجود منتجات تحتوي على الكحول وأكدت أن جميع المنتجات في القطاع هي حسب المواصفات الفلسطينية.





