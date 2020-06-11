الخارجية: ارتفاع وفيات فيروس كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، ان وفيات فيروس كورونا المستجد بين صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم، ارتفع إلى 129 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن اجمالي الوفيات ارتفع بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين في السعودية والولايات المتحدة الأميركية.

وبيّنت، أنها سجلت 17 إصابة جديدة بالفيروس كورونا بين صفوف الجالية، في كل من (تركيا، والجزائر، وموريتانيا، ومصر، والولايات المتحدة الأميركية).

وأعلنت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، عن تسجيل 17 إصابة جديدة بالفيروس بين جالياتنا في كل من تركيا، والجزائر، وموريتانيا، ومصر، والولايات المتحدة الأميركية.

وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي حتى اللحظة، 1106 حالة.