البيوك: نقدر عالياً مبادرة بلدية خان يونس إطلاق اسم د. شلَّح على أحد شوارعها الرئيسية

أثمَّن مسؤول حركة الجهاد الإسلامي بمحافظة خان يونس منير البيوك، اليوم الخميس، على مبادرة بلدية خان يونس، إطلاق اسم القائد الكبير الدكتور رمضان عبد الله شلَّح، على أحد شوارعها الرئيسية.

وقال البيوك: "نقدر عالياً هذه المبادرة من بلدية خان يونس بإطلاق اسم د. رمضان شلَّح على شارع رقم ٩ الذي يبلغ طوله ما يزيد عن ثلاثة كيلو متر، فشخصية بحجم الدكتور شلَّح تستحقُ منا الكثير الكثير".

وأوضح أن سيرة ومسيرة د. شلَّح يجب أن تبقى حاضرةً في تفاصيل حياتنا اليومية، وتتناقلها الأجيال جيلاً بعد جيل، فمواقف الفقيد الكبير وأفكاره كانت بوصلةً للأحرار والثوار، ليس في فلسطين المحتلة فقط، بل في العالم كله.