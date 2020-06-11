ملتقى علماء فلسطين: لا يملك أحد التنازل عن شبر من فلسطين ومقدساتها إسلامية عربية

أكد ملتقى علماء فلسطين، اليوم الخميس، أن فلسطين بقدسها وأقصاها إسلامية عربية، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا حق فيها ليهودي ٍغاصب، ولا صهيونـي معتدٍ، وانه لا يملك أحد التنازل عن شبر منها.

وذكر ملتقى العلماء في بيان له حول مسلسلات التطبيع الإعلامية مع الكيان الصهيوني، "نحن نعلم أن الشعب الفلسطيني الأبي المسلم موضع تقدير المسلمين، وجهاده ونضاله موضع اعتزازهم، وأن الفئة المأجورة التي تقف وراء هذه المسلسلات هي فئة منبوذة من عموم المسلمين وأعمالهم مرفوضة لا تمثل إلا خساسة فاعليها".

وشدّد البيان، إلى أن الواجب حيال الأعمال الفنية المشبوهة، والأصوات الإعلامية المأجورة المسيئة لقضايا الأمة وعلى رأسها قضية فلسطين، ومسرى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم- أن تحال إلى هيئات كبار العلماء ولجان الإفتاء الشرعي لتقول فيها كلمتها، وتصدر فيها حكماً شرعياً.

وطالبت بحاسبة المبطلون والمفسدون في ساحات القضاء، وعلى الحكومات والأحزاب السياسية أن تعلن موقفها من خزي التطبيع بوضوح، وألا يكون موقف البعض مزدوجاً بشكل مريب، كما هو الحاصل اليوم.

كما وأكد، ،أنه لن تقبل الشعوب المسلمة – مهما ضُيِّقَ عليها- بالتنازل عن مقدساتها، ولن تبيع أرضها وقضيتها.

قال الملتقى :"إن ترويج الصفقات الفاسدة والمفاهيم المنحرفة عبر الإعلام لن يزيد الشعوب إلا تمسكاً بقيم ومفاهيم الإسلام الصحيحة، وقضيته العالمية الأولى، وستسقط الشعوب كل من يشارك في تزييف وعيها بأعدائها، ويدعوها لموالاتهم ومحبتهم".

وأوصى ملتقى علماء فلسطين، الأمة جمعاء أن تعتصم بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وأن تجتنب دعاوى المضلين كافة، وأن تجدد توبتها، وتجمع كلمتها، وتطالب قادتها بالاستقامة والمرابطة على حفظ حقوقها ومقدساتها، وسد ذرائع التهاون والتنازل عنها، والصبر على الإغراءات والتهديدات كافة، ومن صبر ظفر.

ودعا العلماء، ودعاتهم، ومفكريهم ومثقفيهم بأن يأخذوا مواقعهم في حراسة ثغور الدين العلمية والعملية، كلٌ بحسب قدرته؛ تصحيحاً للمفاهيم، ورداً للشبهات، وتثبيتاً للقلوب، وطلباً للنصر من الله العزيز الحكيم.