الصحة بغزة: اجمالي إصابات "كورونا" 72 حالة بينهم حالة وفاة وتحذر من استنزاف مواد الفحص المخبري

أكدت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، أن إجمالي اصابات فيروس كورونا المسجلة في قطاع غزة منذ مارس الماضي، 72 حالة، بينها حالة وفاة واحدة لمسنة.

وأوضح الناطق باسم وزارة الصحة د. أشرف القدرة حول المستجدات الصحية لمواجهة جائحة "كورونا"، أنه لا زالت 30 حالة مصابة تحت العلاج في مستشفى العزل ولم تسجل اي اصابة جديدة منذ أمس وحتى اللحظة، فيما تعافى منها 41 حالة.

وقال القدرة :"أن وزارة الصحة انهت الحجر الصحي لـ 940 مستضاف في مراكز الحجر الصحي خلال الاسبوع الجاري وفق البرتوكول المعتمد".

وأضاف أن وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية تبذل جهوداً مستمرة من أجل تحصين قطاع غزة في موجهة جائحة كورونا.

وأشار إلى الطواقم الطبية تتابع 344 مستضاف داخل مراكز الحجر الصحي من بينهم حالة ولادة تم نقلها أمس من أحد المركز الى مجمع ناصر الطبي وفق البرتوكول والاجراءات الوقائية المعتمدة وتتابع صحيا ومولوها محمد في قسم العزل بالمجمع.

وذكر القدرة، أن المختبر المركزي أجرى 157 فحص مخبري لإتمام انهاء الحجر الصحي للمستضافين خلال ال24 ساعة الماضية.

ولفت إلى ان الوزارة تنظر بقلق شديد ازاء تصاعد وتيرة الاصابة بفيروس كورونا في المنطقة، مما يضع قطاع غزة أمام تهديد مستمر يستوجب الحذر والالتزام بإجراءات الوقاية من المواطنين والقطاعات المختلفة.

وشدّد أن نجاح مراكز الحجر الصحي في تحصين المجتمع حتى اللحظة يؤكد انها مازالت الاداة الاهم في سلسلة الاجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

وقدم القدرة، الشكر لكافة المواطنين على صبرهم وتفهمهم للإجراءات الاحترازية المشددة داخل مراكز الحجر الصحي من اجل تحصين المجتمع.

كما وأكد ان الوزارة تبذل جهودا مستمرة من اجل تعظيم الجهوزية والاستعداد لمواجهة جائحة كورونا ونطالب كافة الجهات باتخاذ خطوات عاجلة لدعم احتياجاتنا الطارئة وفق الخطة المعلنة.

وذكر، أن وزارة الصحة تُعاني تقصا حادا في ٤٤ % من الادوية و٣٠ % من المستهلكات الطبية و 56 % لوازم المختبرات واستنزاف مواد الفحص المخبري.

ونبه إلى ان استمرار الحصار الاسرائيلي وعدم توريد حصة قطاع غزة من جملة المساعدات التي وصلت السلطة الفلسطينية من الدول والجهات المانحة يزيد الامر تعقيداً في قدرتنا على مواجهة جائحة كورونا

وحذر القدرة، من تفاقم الوضع الصحي للمرضى الذين لا يتوفر لهم علاج في قطاع غزة ونحمل الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية عن حياتهم ونطالب كافة الاطراف بالقيام بدورها في توفير متطلباتهم العلاجية وانقاذ حياتهم.